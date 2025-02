Bondo: “Ringrazio Galliani per avermi lasciato andare. Volevo solo il Milan”

Conferenza stampa di presentazione di Warren Bondo, nuovo centrocampista del Milan.

Queste le sue parole: “È una grande squadra. Quando mi hanno chiamato lunedì, io ero contento: aspettavo solo questo. Ci hanno giocato grandi giocatori: Nesta, che ho avuto come allenatore, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic, Seedorf, che a me piace tanto. Voglio ringraziare il Monza, Galliani era come un padre con me; quando il Milan mi ha chiamato, mi ha subito lasciato andare. Lo ringrazio”.

Un gol in Serie A. Al Milan… “Il solo gol che ho fatto al Monza è stato al Milan. Era nel mio destino. Ho detto alla mia famiglia che volevo solo il Milan, anche in caso di altre offerte. E ora sono qua”.

Sugli obiettivi: “Vincere tutte le partite: campionato, Coppa Italia, Champions. Il nostro obiettivo è andare in Champions e vincere un trofeo”.

Perché il numero 38? “Ce lo avevo al Monza ed era libero”.

Fofana ti ha parlato del Milan? “Ci ho parlato, in francese è più facile. Vengo per aiutare la squadra. Vediamo come il mister mi farà giocare”.

Foto: sito Milan