Il retroscena: Bondo, la Cremonese rilancia. Ma non c’è ancora il via libera

04/08/2025 | 17:39:33

La Cremonese ha rilanciato per Warren Bondo. Lo prenderebbe in prestito secco dal Milan, coprirebbe l’intero ingaggio e forse metterebbe qualcosa in più. Ma la posizione del centrocampista, almeno in queste ore, non cambia, il classe 2003 non apre, vedremo se la posizione cambierà in caso di ulteriore pressing oppure avvicinandosi alla fine della sessione estiva di calciomercato. Ma per il momento Bondo non apre alla Cremonese…

Foto: Bondo, Instagram Milan