Bondar: “Vogliamo vincere per i nostri soldati. Con l’Italia vedremo di cosa siamo capaci”

Il difensore dell’Ucraina, Valeriy Bondar, ha parlato quest’oggi direttamente dal ritiro di Danzica, città polacca dove Rebrov e i suoi ragazzi stanno preparando la gara di lunedì sera contro l’Italia: “Ci siamo tutti rallegrati per la prima neve, letteralmente come bambini. Ma il rovescio della medaglia è ciò che succede da noi… Pensiamo a quanto freddo debbano sentire i nostri connazionali e vogliamo aiutarli, possiamo aiutarli proprio con le emozioni positive che lunedì 20 vogliamo offrire loro. Faremo di tutto per compiacere i nostri soldati”.

Infine: “E’ un grande orgoglio quando arrivi in Nazionale e hai il diritto di rappresentare il Paese. Questa è una grande responsabilità per me. Lunedì vedremo di cosa siamo capaci”.

Foto: Instagram Bondar