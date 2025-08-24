Bonazzoli: “Serata magica, felice per il gol, ma l’importante sono i 3 punti”

24/08/2025 | 11:00:58

Federico Bonazzoli ha parlato ai canali ufficiali del club lombardo, dopo la vittoria in casa del Milan, gara decisa da una sua rovesciata.

Queste le sue parole: “Sicuramente è stata una serata meravigliosa per noi, la nostra società e i nostri tifosi che erano più di quattromila. Grazie a loro, ai miei compagni, al mister e alla società: è una serata memorabile e meravigliosa che ci godiamo insieme a chi ci supporta. Speriamo ce ne siano tante altre, sappiamo che è solamente la prima partita e serve grande umiltà, ma è stato bello”.

Segnare una rovesciata a San Siro non è per niente banale…“Ho sempre parlato di gruppo e dei compagni straordinari che ho. Sono contento per me e per la partita in generale, è un gol bello ma non penso di doverlo dire io. Non c’è niente di meglio, me lo godrò e soprattutto sono felice che sia valso i tre punti perché la squadra viene prima di qualsiasi cosa”.

Foto: Instagram personale