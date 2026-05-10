Bonazzoli: “Non abbiamo fatto ancora nulla. Crediamo nella salvezza”

10/05/2026 | 18:06:48

Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Pisa.

Le sue parole: “Vardy è un campione e una leggenda. È un onore averlo con noi, non ci ha mai lasciato soli. Ci è mancato in questi mesi, è un piacere giocare per lui. Ora deve darci una mano, il lavoro non è ancora finito. Per noi è questione di vita, credo di poterlo dire per tutti. Non dormiamo la notte per cercare di salvare questa squadra. Non è mai mancato l’impegno, si possono passare momenti difficili, ma noi ci crediamo fino alla fine, è troppo importante per noi”.

Foto: X Cremonese