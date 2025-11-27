Bonazzoli: “I gol più sono brutti meglio è. Voglio dare una mano, a fine stagione faremo i conti”

27/11/2025 | 19:02:17

Federico Bonazzoli ha parlato in conferenza stampa, commentando la prima parte di stagione alla Cremonese: “Prima di tutto è Federico, quindi una persona come tutte le altre che ha solo bisogno di fare il proprio lavoro. Quest’anno ho segnato 4 gol, due spettacolari e due normali, quindi risponderei che mi va benissimo segnare in qualsiasi modo. Anzi, più brutti sono meglio è: non importa il come vengono segnati, ma aiutare la squadra come sto cercando di fare in questo momento, mettendomi a disposizione. L’anno scorso al mio arrivo speravo che si potesse fare un cammino del genere, con la promozione e la conseguente possibilità di arrivare lì dove la società merita di stare. Rispetto alla scorsa stagione dobbiamo fare un calcio diverso perché l’obiettivo è diverso, ma il giocatore forte è quello che sa adattarsi ai diversi momenti. Ringrazio il mister per le belle parole, con lui ho un rapporto che va oltre quello dell’allenatore-giocatore e insieme abbiamo condiviso tante esperienze che ci hanno lasciato qualcosa. Voglio dare continuità e fare bene insieme ai miei compagni, a fine anno vedremo se saremo riusciti a conquistare qualcosa di buono”.

foto X Cremonese