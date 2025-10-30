Bonazzoli, gol belli e pesanti. E punta il record di reti in Serie A

30/10/2025 | 14:00:54

Ancora in rovesciata, Federico Bonazzoli ha punito il Genoa con la specialità della casa. Dopo aver già castigato il Milan alla prima giornata, l’attaccante cresciuto nell’Inter ha messo a segno un’altra perla, questa volta contro il Genoa di Vieira, sempre più in crisi. E la Cremonese di Nicola si gode un po’ di sana tranquillità, 14 punti in classifica e un ottavo posto oltre le più rosee aspettative, trascinato da bomber Bonazzoli, l’attaccante di Manerbio ha già siglato 4 gol in sei partite e mette nel mirino il suo record personale di dieci reti in una campionato con la maglia della Salernitana nella stagione 2021-22.

