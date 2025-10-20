Bonazzoli: “Da Vardy posso imparare tanto. E’ un onore giocare con lui”

21/10/2025 | 00:06:21

Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Sicuramente c’è dispiacere perchè abbiamo giocato per vincere proprio come vuole il mister. Oggi nel primo tempo avremmo meritato qualcosa di più dell’1-0, ma il calcio è fatto di episodi e la traversa non ci ha permesso di raddoppiare. Magari nelle prossime occasioni capiterà di sbloccarla alla prima occasione. Non era facile affrontare un avversario fisico come l’Udinese, una squadra che si trova stabilmente in A serie A da 30 anni e che può creare difficoltà a chiunque. Ci prendiamo questo punto e pensiamo con fiducia alla prossima gara. Sono felice di giocare con Vardy, si è messo a disposizione in una maniera incredibile e oggi ci ha dato una mano enorme. E’ un grande campione, vedere come lavora e come si è approcciato alla nostra realtà è un motivo d’orgoglio. Sta a noi metterlo nelle condizioni migliori per fare la differenza”.

Foto: X Cremonese