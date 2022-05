Bonazzoli: “Ci tenevamo a vincere, gara che poteva finire in qualsiasi modo. Perotti? Sbagliamo tutti”

Federico Bonazzoli , attaccante della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match pareggiato con l’Empoli.

Queste le sue parole: “Ci tenevamo a vincere, come sempre. La partita poteva finire in tutti i modi. Pensiamo all’Udinese: giochiamo in casa e dipende da noi”.

Sulla doppia cifra: “Sono arrabbiato, perché potevo fare meglio. Volevo aiutare di più la squadra e mi dispiace”.

Perché non hai calciato il rigore? “Diego, oltre ad essere un fenomeno, si meritava di calciarlo. Sbagliamo tutti, non va colpevolizzato nessuno e abbiamo un’altra chance”.

Foto: Twitter Salernitana