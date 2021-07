Bonaventura: “Vogliamo mostrare un calcio propositivo. Ecco quali sono i nostri obiettivi”

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, dal ritiro di Moena, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare questi giorni di ritiro. Ecco le sue sensazioni: “Mister Italiano sta cercando di far capire cosa vuole, ma serve tempo. Mi aspetto di dare il massimo come ho sempre fatto e penso che possiamo raggiungere obiettivi importanti. Sono felice che sia venuto qua, spero possa essere una buona stagione per la Fiorentina. Obiettivi? Prima la salvezza, poi se saremo bravi dovremo porci un obiettivo superiore e lottare per centrarlo. Guardiamo passo dopo passo, poi se saremo bravi, possiamo puntare anche all’Europa. Puntiamo a fare un’annata migliore dell’anno scorso, quando arriverà il campionato vogliamo giocare con voglia e mostrare un calcio propositivo”.

FOTO: Twitter Fiorentina