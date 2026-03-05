Bonaventura si ritira. Il saluto di Milan e Fiorentina

05/03/2026 | 22:44:48

Giacomo Bonaventura appende gli scarpini al chiodo. Il centrocampista, che ha vestito diverse maglie del campionato di Serie A, ha annunciato oggi il ritiro. Tra i primi club a salutarlo, c’è stato il Milan, che su X ha scritto: “Grazie, Jack. È stato un viaggio bellissimo”.

Ai saluti si è poi unita anche la Fiorentina che, sempre su X, ha scritto: “Una carriera da ricordare. Congratulazioni e buona fortuna per il futuro, Jack”.

Foto: X Fiorentina