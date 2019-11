Bonaventura: “Serve un mezzo miracolo per la Champions. Piatek? Non pensi troppo al gol”

Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, ha parlato al canale ufficiale del club rossonero a due giorni dalla sfida pareggiata a San Siro contro il Napoli: “Dobbiamo fare più gol, ci stiamo lavorando. Con mister Pioli abbiamo cambiato diverse cose, da quando è arrivato abbiamo fatto un lavoro importante e penso qualcosa si sia già visto. Per arrivare dove c’eravamo prefissati ad inizio anno dobbiamo fare un mezzo miracolo. C’è tempo, ma dobbiamo lavorare con più intensità e con più voglia di fare. Piatek? Per aiutarlo noi dobbiamo stare il più possibile nella metà campo avversaria, creando il presupposto per farlo segnare. Da parte sua credo che debba continuare a lavorare con ancora più voglia e non fossilizzarsi troppo sul gol. Deve stare tranquillo, curando tutti gli aspetti del lavoro e non fissarsi troppo sul gol. Altrimenti diventa ancora peggio. Classifica? Dobbiamo fare qualcosa di straordinario per qualificarci in Champions League”, ha chiuso Bonaventura.

Foto: Twitter ufficiale Milan