Bonaventura: “Ritiro? Ho iniziato a sentire meno la voglia di giocare. Al Milan vissuti anni fantastici”

07/03/2026 | 18:10:23

Giacomo Bonaventura, ex giocatore di Atalanta, Milan e Fiorentina che ha da poco annunciato l’addio al calcio giocato, ha rilasciato un’intervista alla CBS nella quale ha raccontato perchè ha deciso di ritirarsi: “E’ una decisione arrivata in modo abbastanza naturale, perchè l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima. Non ho avuto infortuni o problemi fisici, ma solo questo: non sentivo la passione che avevo prima. Due/tre anni fa, mi svegliavo e non vedevo l’ora di andare al campo di allenamento. Ho iniziato a sentire meno questa sensazione, il mio contratto è scaduto e ho detto basta. Al Milan è stato fantastico. Giocare a San Siro per sei anni è adrenalina, grandi emozioni. Ogni volta che scendi in campo, vorresti che la partita non finisse mai, anche se perdi, perché l’atmosfera è bellissima. I tifosi del Milan sono fantastici, lo stadio, tutto. Serietà, dedizione, lavoro duro… questo è quello che ho messo nella mia carriera. Credevo nel duro lavoro, perché senza allenamento o sacrificio non raggiungi nulla nello sport. La gente mi ricorderà per questo, di sicuro, specialmente i miei compagni di squadra e gli allenatori avuti”.

Foto: Instagram Conference