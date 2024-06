Ieri vi avevamo raccontato che non ci sarebbe stato alcun incontro tra l’entourage di Giacomo Bonaventura e la Fiorentina, al netto di indiscrezioni prive di fondamento. Infatti, non ci sono stati incontri e non sono previsti almeno nelle prossime ore. La situazione in chiave rinnovo resta complicata e non è così scontato che si si arrivi a un accordo.

Foto: Instagram Bonaventura