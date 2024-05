Bonaventura: “Lasciare con un trofeo sarebbe bellissimo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ha così parlato in vista della finale di Conference League contro l’Olympiakos: “Se è la gara più importante della mia carriera? Sicuramente di questa stagione, c’è in palio un trofeo, quest’anno non abbiamo avuto l’opportunità di fare una finale. È un match importantissimo, speriamo in una grande prestazione”.

Poi ha proseguito:“Penso che abbiamo fatto il percorso con più consapevolezza, più fiducia e più tranquillità, infatti penso il cammino sia stato migliore di quello dell’anno scorso. Arriveremo in finale con tanta voglia di rivincita dopo quanto successo a Praga, abbiamo fiducia in noi, faremo del nostro meglio”.

Sul futuro: “Come sarebbe lasciare con un trofeo? Sarebbe una cosa bellissima, poi bisogna vincerla la partita e vedere che cosa succederà in futuro. Non sappiamo come andrà a finire la partita, così come non conosciamo il futuro di molti di noi. Viviamo giorno per giorno, dobbiamo concentrarci solo sul lavoro”.

Infine, sulle sue condizioni: “Molto bene, ho una buona condizione, mi ha fatto bene saltare qualche partita. Ho fatto una buona settimana di allenamenti, poi 90 minuti contro il Napoli… Sono a posto”.

