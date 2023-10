Bonaventura: “Ho pensato di non tornare più in Nazionale, dedico la convocazione a mio padre. Bellingham? Lascio a voi i paragoni”

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, è stato convocato da Luciano Spalletti in questa sosta per le Nazionali. Si tratta di un ritorno per l’ex Milan, che ha parlato così in conferenza stampa:

“Mi sono messo in testa di fare bene e di allenarmi, fare del mio meglio, cercare sempre di migliorare perché si può migliorare anche a 34 anni. Questo è ciò che ho in testa, fare bene e vivere giorno per giorno”.

Sulle analogie tra Spalletti e Italiano: “Da ciò che ho visto in questi giorni il modo di giocare del mister è simile a quello di Italiano. Poi ci sono dettagli, cose diverse, ma a grandi linee si assomigliano. Questo modo di giocare si può attuare con un centrocampo dinamico, c’è bisogno di pressare ma anche andare in area e fare gol. Stiamo lavorando col mister e ci sta facendo vedere diverse situazioni e crediamo di poter fare bene”.

Sul ritorno in Nazionale: “Spero di segnare ancora, sicuramente gioco in una posizione più vicina alla porta. Sono stato convocato tante volte, la prima volta 10 anni fa, ho avuto qualche difficoltà con la Nazionale ma ho sempre cercato di fare del mio meglio. Sono venuto qui cercando di dare tutto me stesso, la Nazionale è il sogno di chiunque. Poi ci sono cose nel calcio che dipendono da te, ma non tutto. Io ho cercato di dare il massimo, il passato è passato, sono contento di essere qui”.

Sul paragone con Bellingham visto il numero 5: “I paragoni li lascio fare a voi, ognuno ha una storia e un carattere diverso. Per me essere qui a 34 anni è una grande soddisfazione. Mi alleno, vado a letto presto e faccio tutto ciò che serve per fare bene. Il calcio è la mia passione, ci tengo a fare le cose fatte bene”.

Sulla possibilità di essere all’Europeo: “Perché no? Tutto alla fine parte da ciò che si fa nel club. Ci speravo in questa convocazione”.

Sull’addio al Milan: “Ho lasciato i rossoneri con grande motivazione, sapevo che la nuova esperienza sarebbe stata bella perché avevo ancora tanta voglia di fare e dimostrare. Poi è arrivata la Fiorentina che in questi anni ha continuato a crescere e s’è rivelata per me la piazza ideale per proseguire la mia carriera”.

“La dedica di questa convocazione è a mio padre che un anno fa ci ha lasciato, era molto orgoglioso quando mi vedeva giocare con la Nazionale. Italiano è un allenatore molto giovane e già sta facendo molto bene, ha margini di crescita ancora incredibili e sono contento per lui. Vedo la passione che ci mette, quello che dà e come lavora. Può ancora migliorare e crescere”.

Foto: Instagram Fiorentina