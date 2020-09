Bonaventura-Fiorentina, domani è il giorno

Jack Bonaventura alla Fiorentina. Dopo gli accordi totali che vi abbiamo anticipato negli ultimi giorni e l’intesa per un biennale da 1,7 milioni a stagione più bonus, nella giornata di domani verranno messi a posto gli ultimi dettagli. E poi si provvederà all’annuncio per un importante colpo a parametro zero che rafforzerà il centrocampo di Iachini. Per Bonaventura ci aveva provato il Benevento, come ha ammesso lo stesso patron Vigorito, ma la scelta di Jack evidentemente non è stata soltanto economica.

Foto: Zimbio