Bonaventura e Vlahovic regalano i tre punti alla Fiorentina, Simy non basta al Crotone (2-1)

Vittoria importante per la Fiorentina, dopo l’eliminazione in Coppa Italia e la batosta presa al Maradona contro il Napoli (6-0) domenica scorsa. Al Franchi i Viola superano per 2-1 il Crotone con merito.

Parte bene la squadra di Cesare Prandelli, Bonaventura trova la prima marcatura della sua stagione al 20′, con uno splendido tiro da fuori area sul quale nulla può Cordaz.

Al 33′ Ribery serve un pallone solo da spingere in porta a Vlahovic, il serbo non fallisce e fa 2-0.

Nella ripresa entra Benali e il Crotone guidato dal solito Junior Messias prova in tutti i modi a rimettere la partita in bilico, al 66′ Simy trova la rete che accorcia le distanze con un ottimo colpo di testa, ma non basta. Finisce 2-1 per la Fiorentina che conquista 3 punti pesanti.

Foto: Twitter Fiorentina