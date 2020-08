Bonaventura e l’addio non digerito: “Forse è cambiato lo stile Milan”

Intervistato da Sportweek, Giacomo Bonaventura ha lanciato una stoccata al suo ex club, il Milan, con il quale rottura evidentemente non è stata indolore: “Potevo ancora dare tanto. Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo. Ci sono state mezze parole, niente di più. Forse è cambiato lo stile Milan”.

Foto: Twitter Milan