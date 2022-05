Bonaventura: “Continuiamo a lottare per l’Europa. Il Milan? È lì perché lo merita, gli auguro il meglio”

Raggiunto dai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di Giacomo Bonaventura dopo Fiorentina-Roma: “Ho ritrovato un po’ la condizione, ultimamente avevo saltato delle partite per un problema al ginocchio. Sono contento, è una vittoria che ci consente di continuare a lottare per l’Europa. Il Milan? Non so se ce la farà, ma se è lì è perché l’ha meritato. La pressione non mancherà, ma gli auguro il meglio.

Quest’anno è cambiato il modo in cui pressiamo, inoltre cerchiamo di tenere maggiormente il pallone, quindi è possibile tentare qualche giocata in più. In questo contesto il calciatore può essere maggiormente valorizzato. È stato necessario un po’ di tempo, ma la squadra ha recepito le richieste del mister“.

Foto: Twitter Fiorentina