Bonato (ds del Cagliari): “Non c’è nessuna offerta del Valencia su Nandez”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Claudio Ranieri, il d.s. del Cagliari Nereo Bonato, ha preso la parola per commentare le voci di mercato intorno a Nandez: “La base su cui lavoriamo è quella di un gruppo che possa dare un percorso duraturo. Non teniamo nessuno per forza. Vogliamo gente motivata. Senso di appartenenza, motivazione, forza del gruppo. Come società sono sicuro che non c’è nessuna richiesta ufficiale. Nandez è un giocatore importante per noi. Non c’è nulla di concreto sull’interesse del Valencia”. Resta forte l’interesse dell’allenatore del Valencia, Gennaro Gattuso, vedremo se si arriverà a un’offerta concreta come vi abbiamo raccontato questa notte.

foto: sito ufficiale Cagliari