Bomba dalla Spagna: “Solari-Real, il destino è segnato. E Zidane…”

Ore contate per Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid. Secondo El Chiringuito, una delle trasmissioni sportive più seguite in Spagna, nonostante la vittoria per 4-1 nella gara di ieri contro il Valladolid, il tecnico delle merengues sarà esonerato nel pomeriggio. L’annuncio arriverà alle ore 18.00, orario in cui è stato convocato il Consiglio Direttivo del club. Al suo posto è pronto il ritorno di Zinedine Zidane che riabbraccerà il Real Madrid nove mesi, otto giorni e due allenatori dopo le sue dimissioni.

Foto: Marca