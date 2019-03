Boluda, ex presidente Real Madrid: “Florentino vuole solo accumulare soldi e su CR7…”

Tra le dimissioni di Ramón Calderón e il ritorno alla presidenza di Florentino Perez, c’è Vicente Boluda. In carica per solo 6 mesi nel 2009, l’ex presidente del Real Madrid ha parlato ai microfoni del quotidiano Levante-EMV. L’imprenditore spagnolo ha affrontato la tematica Florentino Perez, accusando il numero 1 delle merenges: “A lui interessa accumulare più denaro possibile. Il rimodellamento del Bernabeu è un errore importante. Continuerà a essere un vecchio stadio, non importa quanti soldi spenderà il club”. Questo non è però l’unico errore commesso da Perez: “Il Real Madrid si è addormentato sugli allori, abbiamo avuto Cristiano Ronaldo che è stato un grande giocatore e un leader con molto carisma. Segnava cinquanta gol a stagione. È stato ceduto senza aver pianificato il futuro. Non siamo eterni e la rosa non è stata rinnovata con giocatori di qualità. Sono stati gettati nella mischia molti giovani, ma il Real non può permettersi di sperimentare, giocando tre o quattro competizioni all’anno devi essere al 100%”. Infine sui progetti futuri dichiara: “Proverò ad essere di nuovo il presidente del Real. Mi piacerebbe molto tornare, penso già a quando si terranno le elezioni. Vorrei sviluppare un piano tutto mio”.

Foto: Sito Levante-EMV