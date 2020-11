Bolt elogia Ronaldo: “Oggi mi batterebbe in velocità”

Dall’atletica al rettangolo di gioco sul prato verde. Usain Bolt, pluricampione olimpico nei 100 e 200 metri, ha elogiato Cristiano Ronaldo attraverso i microfoni di Marca. La stella giamaicana, con un passato da calciatore in Australia, ha spiegato la sua posizione: “Penso che oggi sarebbe più veloce anche di me. Oggi mi batterebbe in velocità, perchè è ancora in attività. Cristiano è un superatleta che lavora duro tutti i giorni, rimanendo sempre concentrato e sempre al top. In Australia non è andata come speravo, pensavo sarebbe stata la scelta giusta per rimanere lontano dalle pressioni dei media. Avrei avuto più successo rimanendo in Europa.”

Foto: beinsports