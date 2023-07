Bologna, visite mediche in corso per El Azzouzi

Come anticipato questo pomeriggio da Gianluigi Longari per Sportitalia, Oussama El Azzouzi si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bologna. Il centrocampista marocchino è già arrivato nella città emiliana e, in questi minuti, sta effettuando le visite mediche, al termine delle quali firmerà un contratto con i felsinei.

Foto. Instagram El Azzouzi