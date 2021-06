Bologna, ufficializzate le date del ritiro. La sede sarà ancora Pinzolo

Sarà ancora Pinzolo, in provincia di Trento, ad ospitare per la terza volta la preparazione estiva del Bologna in vista della prossima stagione. I rossoblù – si legge infatti nel comunicato del club – saranno infatti al lavoro nella località dell’alta Val Rendena dal 14 al 24 luglio. Prossimamente sarà definito il programma delle gare amichevoli. Il ritiro è organizzato con la collaborazione di Dolomiti Sport Event, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena e Comune di Pinzolo.