Bologna, tutto confermato: arrivano Tomiyasu (anticipato da Sabatini) e Denswil (esclusiva olandese)

Ufficializzato Schouten, il Bologna si appresta ad annunciare altre due operazioni in entrata: quella per Stefano Denswil e quella per Takehiro Tomiyasu. Sul difensore in arrivo dal Brugge c’erano tracce già dalla mattina del 26 giugno sull’edizione del “De Telegraaf”, notizia poi rilanciata anche da “Voetball” prima di fare il giro sui vari siti italiani. Il centrale mancino classe 1993, che all’occorrenza può giocare anche sulla fascia sinistra, sarà un importante rinforzo in difesa per Mihajlovic. La pista Tomiyasu, invece, è stata anticipata involontariamente da Walter Sabatini in conferenza stampa (“Pulgar ha segnato in Copa America, no? Chi lo marcava? Il nostro, Tomiyasu? Ah, non possiamo annunciarlo?”, aveva dichiarato Sabatini rivolgendosi a Fenucci). Un annuncio indiretto, quello del nuovo dirigente del Bologna, e che presto sarà anche ufficiale.

Foto: zimbio