Bologna, torna Arnautovic in gruppo. Il report

Il Bologna torna in campo per preparare la sfida infrasettimanale contro l’Empoli, ecco il report dell’allenamento della squadra di Thiago Motta: “Dopo l’1-1 con la Juventus sono ripresi gli allenamenti della squadra verso l’Empoli: stamattina i titolari di ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre i compagni hanno lavorato in campo, con attivazione atletica e partitella. Marko Arnautovic è rientrato regolarmente in gruppo, Roberto Soriano e Nicola Sansone hanno svolto terapie”.

Foto: Arnautovic Twitter Bologna Gol