Bologna-Torino le formazioni ufficiali

In campo Bologna e Torino per una sfida importante in chiave salvezza per i granata, che vogliono definitivamente allontanarsi dagli ultimi posti.

Queste le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Rodriguez; Zaza, Belotti. All.: Nicola.

Foto: Twitter Bologna