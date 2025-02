Bologna-Torino, i convocati di Italiano. C’è Orsolini, out Pedrola per infortunio

Qui di seguito i convocati di Italiano in vista di Bologna-Torino. Non ci sarà Estanis Pedrola, fuori dal gruppo per via di una lesione al retto femorale. Tre settimane di stop. A disposizione, invece, Riccardo Orsolini.

Portieri : Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori : Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti : Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega.

: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega. Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Orsolini.

Foto: Instagram Bologna