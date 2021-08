Arthur Theate sta per cominciare la sua avventura con la maglia del Bologna. Vi abbiamo raccontato all’ora di pranzo che sarebbe stata una questione di poche ore per il suo arrivo in Italia dall’Oostende, trattativa che andava avanti da settimane e che andava soltanto ultimata. Domani sarà il giorno di visite mediche di rito e firme per il difensore classe 2000.

Foto: Twitter Oostende