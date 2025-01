Piove sul bagnato in casa Bologna. Dopo lo svantaggio subito su calcio di rigore al 15′, i rossoblù perdono anche il loro miglior giocatore: Riccardo Orsolini. L’esterno è appena uscito in lacrime per un problema muscolare che non gli ha permesso di continuare quanto di buono stava facendo contro il Borussia Dortmund. Al suo posto, al minuto 35, dentro Samuel Iling-Junior.

Foto: Instagram Bologna