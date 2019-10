Bologna, tegola Medel: la nota della Nazionale cilena sul suo infortunio

Uscito per un problema muscolare al 21′ minuto della sfida tra la Nazionale cilena e quella colombiana, Gary Medel è stato ora lasciato libero di rientrare a Bologna per iniziare il processo di recupero. Lo ha comunicato la Roja sui propri canali ufficiali. Questa la nota: “Lo staff medico della Nazionale cilena informa che il giocatore Gary Medel ha riportato un infortunio muscolare alla coscia della gamba destra, che richiede un tempo di recupero che impedirà la sua partecipazione al prossimo incontro con la Guinea, quindi è stato lasciato rientrare al suo club per iniziare il recupero“.

Foto: chilevision.cl