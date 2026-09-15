Bologna: Tedesco verso l’esonero. Totali conferme su Palladino in arrivo
15/09/2026 | 21:28:41
Il Bologna ha deciso di sollevare dall’incarico Domenico Tedesco, confermando le voci che erano arrivate nel pomeriggio dalla Francia. Come raccontato, il Bologna ha deciso di non aspettare il prossimi impegno casalingo contro il Torino ma di procedere con effetto immediato. Soprattutto, come anticipato da Luca Cilli con un tweet delle 16,47, il Bologna ha virato su Raffaele Palladino. Avevamo svelato il particolare non banale sul fatto che l’ex Atalanta avesse assistito a tre delle ultime quattro partite del Bologna. Chiaro indizio che il club rossoblù lo avesse in qualche modo preallertato (in lista anche D’Aversa) con un posto in cima alla lista e in attesa di una decisione ormai imminente. Il contratto di Palladino dovrebbe essere triennale, scadenza 30 giugno 2029.
Foto: Instagram Palladino