Bologna, Tedesco: “Non convocato Rowe, l’ho visto poco sereno. Dovbyk? Deve crescere…”

30/08/2026 | 12:34:09

Domenico Tedesco, in conferenza stampa alla vigilia dello scontro contro l’Atalanta, ha parlato così.

Su Rowe: “L’ho visto poco sereno e quindi abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita”.

Su Bernardeschi e Orsolini: “La situazione è chiara, altrimenti parliamo della sua posizione per tutto l’anno. Preferisce giocare sull’esterno. Abbiamo due giocatori forti su quella fascia e di settimana in in settimana sceglieremo il migliore. Anche chi entra al 60esimo può dare la scintilla alla squadra e fare bene”.

Su Theate: “Arthur è un giocatore che è cresciuto negli ultimi anni e l’ho visto molto motivato. Lo conosco io ma lo conosce anche tutta Bologna”.

Su Dovbyk: “Sta meglio. Ha fatto 3 settimane di preparazione a Roma di cui anche un’amichevole di 45′ ma deve continuare a crescere. Speriamo possa avere qualche minuto in più rispetto alla mezzora in cui si è visto con la Lazio”.

Su Sarri: “Mi piace molto come fa giocare le sue squadre mister Sarri. Ha i suoi principi e non si nasconde davanti a nessuna. È un grande allenatore e la storia e i risultati raggiunti lo dimostrano. Sicuramente non allenerò più alla sua età”.

Foto: Sito Bologna