Bologna super: poker al Salisburgo con Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini

27/11/2025 | 22:54:20

Il Bologna batte 4-1 al Dall’Ara il Salisburgo. Gara straordinaria della compagine emiliana che ha dominato la contesa dall’inizio alla fine. Avvio impressionante dei felsinei, 20 minuti di assedio, chance clamorose sprecate. Al 25′ Jens Odgaard insacca il gol del vantaggio in favore del Bologna, conclusione di destro che batte gli austriaci.

Bologna che si rilassa un attimo e il Salisburgo ne approfitta. Al 33′ Vertessen insacca l’1-1 sfruttando un contropiede dopo un regalo di Lucumi. Gara di nuovo in parità, punteggio con cui si va all’intervallo. Nella ripresa, sfida a senso unico. Al 51′, Thijs Dallinga riporta avanti il Bologna con un gol da grandissimo centravanti: l’olandese riceve una gran palla da Miranda che premia il suo movimento a tagliare in mezzo all’area, tocco di prima intenzione che batte Schlager e insacca in fondo alla rete. Il Dall’Ara esulta e un minuto dopo si ripete: cross stavolta da destra, dove Zortea si stacca e mette al centro, stacco vincente di Bernardeschi che fa secco il portiere avversario: 3-1 Bologna al 53′. Il Salisburgo è annichilito. Il Bologna infierisce e all’86’ arriva il poker con la firma di Riccardo Orsolini.

Finisce 4-1, il Bologna aggiusta la classifica, salendo a 8 punti, il Salisburgo resta a 3.

Foto: sito Bologna