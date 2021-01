Adama Soumaoro sta per iniziare la sua avventura al Bologna. Il difensore è arrivato in città in giornata e domani svolgerà le visite mediche, inizialmente previste per oggi. Come riportato ieri il difensore sarà presto a disposizione di Sinisa Mihajlovic e vestirà la maglia rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.