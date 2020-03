Bologna, sospesi gli allenamenti. Mihajlovic torna a casa e il 19 marzo la ripresa

Come da indicazione della Lega Serie A, dopo avere consultato il parere dei Responsabili Sanitari di tutti i Club, il Bologna comunica la sospensione delle attività per una settimana, con ripresa degli allenamenti al momento fissata per il giorno 19/3. I giocatori hanno ricevuto precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi in questo periodo. Ad essi viene raccomandato fortemente di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari.