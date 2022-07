Bologna, Soriano: “Voglio rimanere. Rinnovo con ingaggio ridotto? Normale alla mia età”

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo futuro e della possibilità di una riduzione dell’ingaggio in caso di rinnovo con il club emiliano: “Rinnovo con ingaggio ridotto? È normale quando si arriva a quest’età. Mi trovo benissimo qui e anche la mia famiglia. I tifosi ci sostengono sempre, sono fantastici. Nel calcio ci sono sempre vie particolari ma vorrei rimanere qui”.

Foto: Twitter Bologna