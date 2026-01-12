Bologna, Skorupski torna ad allenarsi in gruppo. Per Lukumi 3-4 settimane di stop

12/01/2026 | 19:05:42

Buone notizie in casa Bologna che arrivano dal fronte Lukasz Skorupski, che si è allenato regolarmente con il gruppo. Percorso personalizzato invece per Federico Bernardeschi, che ha svolto una seduta differenziata per gestire al meglio la condizione fisica. Non mancano però le note negative: gli accertamenti medici effettuati su Jhon Lucumí hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il difensore dovrà osservare uno stop stimato tra le tre e le quattro settimane, diventando così un’assenza pesante per le prossime partite.

Foto: sito Bologna