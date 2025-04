Bologna, Skorupski e Calabria in gruppo. Differenziata per Casale e Ferguson

Buone notizie per il Bologna in vista dell’Empoli: tornano in gruppo Davide Calabria e Lukasz Skoruski. Di seguito la nota: “Sono ripresi oggi gli allenamenti della squadra in preparazione a #BFCEmpoli: corsa e palestra per i più impiegati contro l’Inter, partitella per gli altri. Lukasz Skorupski e Davide Calabria si sono allenati regolarmente in gruppo. Seduta differenziata per Nicolò Casale e Lewis Ferguson”.

Foto: Instagram Calabria