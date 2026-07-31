Bologna, si presenta Dovbyk: “Ho scelto il Bologna per i direttori e il mister”

31/07/2026 | 19:14:21

Artem Dovbyk sarà il centravanti del Bologna per la stagione 2026/27. L’ucraino, il primo nella storia del club, rimpiazza l’ormai romanista Santiago Castro.

L’ex attaccante del Girona si è presentato ai canali ufficiali del club felsineo: “Ho scelto il Bologna grazie ai direttori sportivi e anche grazie al mister Domenico Tedesco. Mi ha fatto solo una domanda: ‘Vuoi giocare a Bologna?’ Io ho risposto di sì, poi abbiamo avuto una chiacchierata e mi ha spiegato sia il progetto che l’ambizione di un club che vuole ottenere ottimi risultati in questa stagione. Io proverò a dare una mano e metterò tutto me stesso al servizio della squadra”.

Le prime impressioni: “Le prime impressioni sono quelle di un gruppo molto unito, quasi come una famiglia. Tutti lottano l’uno per l’altro e ci sono giocatori con ottime qualità individuali. Ho giocato spesso contro il Bologna e sono sempre state partite difficili”.

Bologna, la piazza ideale per un attaccante: “So che diversi attaccanti che hanno giocato qui sono migliorati molto, io cercherò solo di aiutare la squadra segnando più gol possibili. Sono ambizioso e ho voglia di giocare, voglio dare una mano e tornare al massimo della condizione”.

Primo ucraino della storia del Bologna: “per me è una cosa che conta molto, spero di raggiungere traguardi importanti con questa squadra”.

Foto: Instagram Bologna