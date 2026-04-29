Bologna, si fermano Rowe e Cambiaghi. La nota

29/04/2026 | 13:30:02

Il Bologna prosegue il lavoro in vista della prossima gara contro il Cagliari, in programma per domenica alle 12.30 allo stadio Dall’Ara. Per i ragazzi di Vincenzo Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto: seduta differenziata per Lukasz Skorupski, Thijs Dallinga e Joao Mario. Altri due infortuni. Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Nicolò Cambiaghi ha invece riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.

Foto: sito Bologna