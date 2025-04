Bologna, si fermano Ferguson e Skorupski. L’esito degli esami

Brutte notizie per Vincenzo Italiano dopo il pareggio per 1-1 tra Bologna e Napoli: si fermano Lewis Ferguson e Lukasz Skorupski. Di seguito il comunicato: “Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro. Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane”.

Foto: Instagram Ferguson