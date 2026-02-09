Bologna, si ferma Lykogiannis. Tendinopatia acuta dei flessori destri. La nota

09/02/2026 | 14:40:03

Tegola per il Bologna e Vincenzo Italiano in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio; si ferma Lykogiannis per infortunio. Il terzino dei rossoblù si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema ai flessori della gamba destra. Il calciatore degli emiliani dovrebbe rimanere ai box per circa tre settimane, questo il comunicato: “Gli esami cui è stato sottoposto Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane”.

Foto: sito Bologna