Bologna, si avvicina il difensore centrale Freytes

28/12/2025 | 10:53:03

Il Bologna prepara un colpo per la difesa. Secondo quando raccontato dal Corriere dello Sport fin dalla giornata di ieri, siamo quasi ai dettagli per Juan Pablo Freytes, argentino di 25 anni in forza alla Fluminense. Il Bologna lo stava seguendo già ai tempi del Newell’s Old Boys, il club che lo ha lanciato, e ora ha deciso di uscire allo scoperto al punto che ci sono soltanto alcuni dettagli da definire prima di metterlo a disposizione di Vincenzo Italiano. Valutazione tra i 6 e gli 8 milioni, bisogna sistemare i bonus per chiudere l’operazione senza correre alcun rischio. Un colpo in più per la difesa, al momento non sono previste cessioni.

foto sito fluminense