Bologna show a Udine e primo posto: 3-0 e doppio Pobega. Borrelli bussa due volte ma il Cagliari fa 3-3 (errore di Caprile)

22/11/2025 | 17:01:41

Il Bologna di Italiano non si ferma più e vince 3-0 con l’Udinese grazie alla doppietta di Pobega e a Bernardeschi, per il momento è in vetta. La squadra di Italiano va più volte vicino al vantaggio nel primo tempo, prima Okoye para un rigore a Orsolini, poi l’esterno offensivo si vede annullata una rete per fuorigioco. Nella ripresa si scatena Pobega che segna una doppietta, sfruttando anche un regalo di Okoye sullo 0-2. Nel finale Bernardeschi segna il primo gol con il Bologna e chiude i giochi issandosi in vetta alla classifica per qualche ora. Cagliari-Genoa si chiude con uno spettacolare 3-3 che regala qualche rimpianto a entrambe. Un primo tempo spettacolare tra Cagliari e Genoa si è chiuso 2-2, i liguri sono andati avanti due volte con Vitinha e Ostigard, ma prima Borrelli e poi Esposito hanno riportato la situazione in parità. Nella ripresa ancora Borrelli sigla la rimonta della squadra di Pisacane, poi Ostigard pareggia su errore di Caprile e pochi istanti dopo sfiora la doppietta prendendo un palo pieno.

foto x lega serie a