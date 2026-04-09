Bologna sfortunato, non basta Rowe: 3-1 Aston Villa con doppietta di Watkins

09/04/2026 | 22:55:26

Il Bologna perde 3-1 l’andata dei quarti di Europa League con l’Aston Villa, nonostante un grande primo tempo. Bologna sfortunato nel primo tempo dopo aver assaporato la gioia: un gol annullato per fuorigioco millimetrico, una traversa interna di Ferguson e nel finale l’uscita a vuoto di Ravaglia che regala a Konsa la palla del vantaggio Aston Villa. Nella ripresa gli inglesi trovano anche il gol del raddoppio al 51′. Brutta palla di Miranda, Heggem completa la frittata rilanciando addosso a Buendia. La sfera arriva a Watkins che ne approfitta e batte Ravaglia. All’89’ Rowe trova un gran gol che tiene viva la speranza. Al 93′ ancora Watkins condanna i felsinei al 3-1 e rende tutto più complicato in vista del ritorno.

foto x europa league