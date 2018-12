Bologna senza identità: le colpe di Super Pippo

Indifendibile il Bologna di Empoli. Non semplicemente per la sconfitta, l’ottava in campionato, ma per le modalità. Indifendibile Inzaghi: squadra senza identità. Citare i tiri in porta per dare alibi a super Pippo significa nascondere la polvere sotto il tappeto. Il Bologna ha regalato i primi venti minuti e poi oltre mezz’ora nella ripresa, con un atteggiamento da squadra rinunciataria senza un minimo collegamento tra i reparti. Lì ha perso, quando non ha intuito che l’atteggiamento da “tutti in difesa” sarebbe stato deleterio. Basterebbe rivisitare la partita per rendersi conto del vuoto pneumatico, di una mentalità perdente. Siccome le partite durano novanta minuti, la prossima volta sarebbe bello vedere un Bologna organizzato, piuttosto che disperato quando bisogna recuperare il risultato. Sempre se daranno a Inzaghi un’altra chance.

Foto: Twitter ufficiale Bologna