Bologna, Schouten si presenta: “Voglio diventare importante per la squadra”

Giornata di presentazione per Jerdy Schouten, talentuoso centrocampista olandese il cui arrivo a Bologna è stato ufficializzato nella giornata di ieri. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa e riportate da Tuttomercatoweb.com: “Seguo il calcio italiano fin da quando ero ragazzino, so che la storia del Bologna è ricca di successi e di scudetti. Ho deciso di venire qui perché ho sentito un buon feeling con tutto l’ambiente. Penso che sia la città giusta per giocare a calcio e per vivere. Voglio imparare in fretta l’italiano. Il mio riferimento tecnico? Cesc Fabregas. Ho vissuto momenti difficili nella mia carriera, sono stato fermo due anni per motivi di salute ma grazie alla mia famiglia sono riuscito a diventare un giocatore professionista. Qui voglio diventare un giocatore importante per la squadra”.

Foto: twitter ufficiale Bologna